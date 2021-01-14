ЕСПЧ рассмотрит 11 жалоб Украины против РФ за нарушение прав человека в Крыму
Суд признал сведения, которые предоставила Украина, убедительными.
Следующим решением должно стать рассмотрения дела по сути, — передает Укринформ.
"Суд считает, что в общем были предоставлены достаточно серьезные показания касательно как "повторяемости", так и "официально одобряемого отношения" к таким составляющим административной практики со стороны РФ", — заявляют в суде.
Отдельно в суде рассмотрят дело о преследовании крымских татар, что может считаться нарушение протокола 4 статьи 2 Европейской конвенции по правам человека.
"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины", — комментирует решение суда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Европейский суд по правам человека рассмотрит такие жалобы:
- Исчезновение людей и недостаточность эффективности расследований, как того требует 2 статья Европейской конвенции по правам человека
- Плохое обращение и противоправное задержание людей, что подпадает под статью 3 и 5 Европейской конвенции по правам человека
- Распространение применения российского законодательства на Крым. Следовательно, крымские суды после 27 февраля 2014 уже не были законными учреждениями по статье 6
- Автоматическое предоставление российского гражданства и посягательство на частную собственность, что нарушает статью 9
- Преследование и запугивание религиозных лидеров, которые не признают РПЦ. Нарушение статьи 9
- Запрет иностранных СМИ – статья 10
- Запрет публичных собраний и демонстраций. Запугивание и задержание участников акций – статья 10
- Экспроприация без компенсации собственности граждан, а также частных предприятий согласно протоколу 1 статья 1.
- Подавление украинского языка в школах и преследование украиноязычных детей. Протокол 1 ст.2
- Ограничение свободного передвижения между Крымом и материковой Украиной – протокол 4 ст.2
Напомним, что Украина подала целый ряд исков против РФ за агрессию и оккупацию Крыма. В ЕСПЧ также подали иск за задержание украинских моряков в Керченском проливе.