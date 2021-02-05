Вакцинація в ОРДЛО: Резніков збирає докази для міжнародного позову

Факти вакцинації українців на непідконтрольних територіях Донбасу Київ використовує як доказ присутності РФ в Україні.

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Укрінформу", що Україна звернеться до міжнародних судів із вимогою дати правову кваліфікацію вакцинації жителів ОРДЛО російським препаратом "Супутник V" серед інших порушень, якщо роздобуде докази.

Зокрема, журналіст видання поцікавився у політика, чи володіє той інформацією про початок вакцинації на непідконтрольних територіях Донбасу.

"Я чув ці чутки. Не факт, що це правда. У будь-якому випадку, якщо російська влада на українській території, без нашої згоди проводить якісь випробування на людях невідомою та несертифікованою у нас вакциною, це є порушенням українських законів. Вони піддають населення України ризику і понесуть за це відповідальність", — відповів Резніков.

Віце-прем'єр продовжив: "Але головне, що таким чином вони ще раз підтверджують наявність контролю з боку Росії на цих окупованих територіях. І цим ми обов'язково скористаємося у всіх міжнародних судових інстанціях".

Нагадаємо, днями віце-прем'єр Резніков зробив чергову гучну заяву щодо планів реінтеграції непідконтрольних територій на Сході України. Згідно із заявою політика, після деокупації на Донбасі можуть з'явитися "сині каски", оскільки в планах Києва встановити в регіоні мандат Міжнародної місії ООН — міжнародну адміністрацію.

Нагадаємо, днями, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про новий вид порушення прав людини на анексованому Росією півострові: кримчан змушують примусово вакцинуватися від коронавірусу.