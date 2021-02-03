Резников: на Донбассе после деоккупации могут установить администрацию ООН

Участниками международной миссии не смогут быть ни представители РФ, ни специалисты стран ОДКБ.

На Донбассе после деоккупации могут установить мандат Международной миссии ООН – международную администрацию.

Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет LB.ua.

По его словам, в настоящее время неизвестно, как закончатся переговоры со страной-оккупантом, так как между сторонами нет доверия.

"Часто наличие международного мандата помогает ускорить мирную, безопасную реинтеграцию. Поэтому мы говорим, что есть разные варианты, в том числе создание международной администрации. Таким образом мы не связываем руки переговорным группам, которые будут действовать сегодня, завтра или послезавтра в рамках тех или иных форматов", – заявил он.

Вице-премьер также отметил, что ни представители России, ни специалисты стран Организации договора о коллективной безопасности не смогут быть участниками международной миссии.

"Поскольку Россия нами прямо называется государством-агрессором, то, конечно, ее представители не могут быть в составе миротворческих сил. Страны из ОДКБ занимают пророссийскую позицию, в частности публично на разных площадках – в ООН, ПАСЕ, они официальные военные союзники", – отметил Резников.

Он добавил, что доверять их военным-делегатам в рамках международной миссии нет оснований.

Он отметил, что законопроект его министерства "О государственной политике переходного периода", в котором говорится о процессе деоккупации, предусматривает создание переходных государственных и военно-гражданских администраций на Донбассе.

Напомним, что в состав организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее Резников заявил, что из-за войны на Донбассе Украине был нанесен ущерб около 120 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина на заседании ТКГ предложила выработать единый план по Донбассу. В ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции 19 января Украина предложила выработать единый "План совместных шагов" по урегулированию на Донбассе, в котором будут учтены предложения всех сторон.