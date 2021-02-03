Украина потеряла на Донбассе около $120 млрд – вице-премьер

На восстановление региона потребуется около $22 миллиардов

На Донбассе Украине был нанесен ущерб около 120 миллиардов долларов.

Об этом в интервью Левому берегу заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

"По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба, по мнению Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около $22 млрд", – рассказал Резников.

По словам вице-премьера, это – приблизительные цифры.

"Однако то, что они колоссальны – факт. Никто не может ответить на вопрос: сколько у нас осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории и какой ущерб нанесен от его отчуждения? Я уже молчу о частном", – резюмировал Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что Украина на заседании ТКГ предложила выработать единый план по Донбассу. В ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции 19 января Украина предложила выработать единый "План совместных шагов" по урегулированию на Донбассе, в котором будут учтены предложения всех сторон.

В свою очередь, в Кабмине работают над проектом, который позволит жителям оккупированных Донбасса и Крыма пользоваться мобильными номерами украинских операторов с помощью виртуальных сим-карт. Жители оккупированных территорий смогут пользоваться украинским номером если телефон будет подключен к любому мобильному интернету или Wi-Fi.

Фокус сообщал, что Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА по поводу возможности проведения местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.