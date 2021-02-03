Україна втратила на Донбасі майже $ 120 млрд — віце-прем'єр

На відновлення регіону потрібно майже $ 22 мільярди.

На Донбасі Україні було завдано збитків майже 120 мільярдів доларів.

Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявив віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

"За різними оцінками, нам на Донбасі завдали майже $ 120 млрд майнової шкоди, на думку Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, мінімально на відновлення регіону буде потрібно майже $ 22 млрд", — розповів Резніков.

За словами віце-прем'єра, це — приблизні цифри.

"Однак те, що вони колосальні — факт. Ніхто не може відповісти на питання: скільки у нас залишилося державного та комунального майна на окупованій території і яких збитків завдано від його відчуження? Я вже мовчу про приватне", — резюмував Олексій Резніков.

Раніше повідомлялося, що Україна на засіданні ТКГ запропонувала створити єдиний план щодо Донбасу. Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у режимі відеоконференції 19 січня Україна запропонувала створити єдиний "План спільних кроків" щодо врегулювання на Донбасі, в якому будуть враховані пропозиції всіх сторін.

Зі свого боку, у Кабміні працюють над проектом, який дозволить жителям окупованих Донбасу та Криму користуватися мобільними номерами українських операторів за допомогою віртуальних сім-карт. Жителі окупованих територій зможуть користуватися українським номером, якщо телефон буде підключений до будь-якого мобільного інтернету або Wi-Fi.

Фокус повідомляв, що Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ОВГА щодо можливості проведення місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей.