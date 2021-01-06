ЦИК хочет провести выборы на прифронтовых территориях Донбасса 28 марта

Ранее местные выборы не проводились из-за небезопасной обстановки.

Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА по поводу возможности проведения местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В перечень общин, где могут состояться выборы, входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

Напомним, 8 августа 2020 года Центризбирком Украины официально назначил первые местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года, однако решением было предусмотрено, что выборы пройдут повсюду, кроме аннексированного Крыма, оккупированных территорий Донбасса, а также отдельных, подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей. Комиссия на основании выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВЦА установила невозможность проведения выборов.

Отмечается, что согласно законодательству, комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", — сообщили в ЦИК.

Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины ЦИК приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА.