Кабмин хочет раздать виртуальные мобильные номера жителям неподконтрольного Донбасса

Минреинтеграции просит у мобильных операторов создать специальный тариф для жителей временно оккупированных территорий Украины.

В Кабмине работают над проектом, который позволит жителям оккупированных Донбасса и Крыма пользоваться мобильными номерами украинских операторов с помощью виртуальных сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопроса реинтеграции временно оккупированных территорий.

Жители оккупированных территорий смогут пользоваться украинским номером если телефон будет подключен к любому мобильному интернету или Wi-Fi.

На сегодняшний день в ОРДЛО из украинских операторов работает только Vodafone.

В ведомстве рассчитывают, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции крымчан и жителей ОРДЛО.

Кроме того, ведомство просит операторов запустить специальный тариф для украинцев в оккупации.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план внедрения в Украине связи пятого поколения. План внедрения технологии связи пятого поколения 5G предусматривает выдачу первых лицензий операторам в конце 2021 года.