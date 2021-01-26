Кабмін хоче роздати віртуальні мобільні номери жителям непідконтрольного Донбасу

Мінреінтеграціі просить у мобільних операторів створити спеціальний тариф для жителів тимчасово окупованих територій України.

У Кабміні працюють над проєктом, який дозволить жителям окупованих Донбасу та Криму користуватися мобільними номерами українських операторів за допомогою віртуальних сім-карт. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Жителі окупованих територій зможуть користуватися українським номером, якщо телефон буде підключений до будь-якого мобільного інтернету або Wi-Fi.

На сьогоднішній день в ОРДЛО з українських операторів працює тільки Vodafone.

У відомстві розраховують, що віртуальний мобільний номер створить додаткові можливості для реінтеграції кримчан і жителів ОРДЛО.

Крім того, відомство просить операторів запустити спеціальний тариф для українців в окупації.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив план впровадження в Україні зв'язку п'ятого покоління. План впровадження технології зв'язку п'ятого покоління 5G передбачає видачу перших ліцензій операторам наприкінці 2021 року.