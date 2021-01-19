Украина на заседании ТКГ предложила выработать единый план по Донбассу

Украинская делегация обратилась с таким предложением к координатору политической подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю.

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции 19 января Украина предложила выработать единый "План совместных шагов" по урегулированию на Донбассе, в котором будут учтены предложения всех сторон.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Сообщается, что координатор политической подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель представил на заседании свой анализ предложений украинской и российской стороны – украинского "Плана совместных шагов" и замечаний представителей РФ.

"Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Сообщается, что этот вопрос станет предметом дальнейшего рассмотрения во время общего заседания ТКГ 21 января.

Отметим, недавно украинская сторона разработала "План совместных шагов", предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО. Он предполагает вывод российских войск с Донбасса, увеличение численности миссии ОБСЕ и передачу контроля над границей Украине до выборов.

Москва, в свою очередь требует одобрить план мирного урегулирования на уровне Верховной Рады Украины, закрепить в Конституции особый статус, а также провести местные выборы до передачи контроля над границей.