Резніков: на Донбасі після деокупації можуть встановити адміністрацію ООН

Учасниками міжнародної місії не зможуть бути ані представники РФ, ані фахівці країн ОДКБ.

На Донбасі після деокупації можуть встановити мандат Міжнародної місії ООН — міжнародну адміністрацію.

Про це повідомив віце-прем'єр — Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише LB.ua.

За його словами, наразі невідомо, як закінчаться переговори з країною-окупантом, оскільки між сторонами немає довіри.

"Часто наявність міжнародного мандата допомагає прискорити мирну, безпечну реінтеграцію. Тому ми говоримо, що є різні варіанти, зокрема створення міжнародної адміністрації. Таким чином ми не зв'язуємо руки переговорним групам, які діятимуть сьогодні, завтра або післязавтра в рамках тих чи інших форматів", — заявив він.

Віце-прем'єр також зазначив, що ні представники Росії, ні фахівці країн Організації Договору про колективну безпеку не зможуть бути учасниками міжнародної місії.

"Оскільки Росія нами прямо називається державою-агресором, то, звичайно, її представники не можуть бути в складі миротворчих сил. Країни з ОДКБ займають проросійську позицію, зокрема публічно на різних майданчиках — в ООН, ПАРЄ, вони офіційні військові союзники", — зазначив Резніков.

Він додав, що довіряти їх військовим-делегатам у рамках міжнародної місії немає підстав.

Він зазначив, що законопроект його міністерства "Про державну політику перехідного періоду", в якому йдеться про процес деокупації, передбачає створення перехідних державних і військово-цивільних адміністрацій на Донбасі.

Нагадаємо, що до складу організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Раніше Резніков заявив, що через війну на Донбасі Україні був нанесений збиток майже 120 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна на засіданні ТКГ запропонувала створити єдиний план щодо Донбасу. Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у режимі відеоконференції 19 січня Україна запропонувала створити єдиний "План спільних кроків" щодо врегулювання на Донбасі, в якому будуть враховані пропозиції всіх сторін.