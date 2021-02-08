"Украине есть чем гордиться": Зеленский открыл форум "Украина 30"

Зеленский заявил, что власть смогла взять ситуацию с коронавирусом под контроль, несмотря на "наследство", оставленное предшественниками.

Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" стартовал в Киеве в понедельник, 8 февраля, передает "Укринформ".

Мероприятие, запланированные на три дня, проходит в КВЦ "Парковый".

Первым перед присутствующими выступил президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что сегодняшнее мероприятие станет первым из 30 масштабных еженедельных форумов в Украине.

"Это старт большого общественного диалога при участии властей, общественности, наших партнеров, в том числе и международных, наших украинских экспертов, ученых, журналистов и обычных граждан Украины", – заявил он.

Кроме коронавируса, на них будут подниматься вопросы о безопасности и обороне, о мире и войне, про Крым и Донбасс, коммунальные тарифы, судебной и антикоррупционной реформах, сельском хозяйстве, диджитализации и инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте и многое другое.

Что касается нынешнего форума, то, по словам Зеленского, за эти три дня предстоит обсудить международный опыт борьбы с вирусом, вакцинацию в Украине, планы правительства по борьбе с болезнью, инновации во времена пандемии, подъеме экономики. Также президент упомянул о борьбе с дезинформацией вокруг темы коронавируса.

Международные эксперты принимают участие в форуме в онлайн-режиме. В частности, уже выступили директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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Зеленский заявил, что Украине в вопросах противодействия коронавирусу "есть чем гордиться". Ведь несмотря на плачевное состояние медицинской системы, которую, по словам президента, новая власть поучила в наследство от предшественников, и которая не оставила "ни единого шанса, чтобы избежать коллапса и катастроф", ситуацию с эпидемией удалось взять под контроль.

В кулуарах форума размещены выставочные площади с медицинским оборудованием и средствами.

Напомним, по сосстоянию на 8 января в Украине зафиксировано 1 246 990 заболевших коронавирусом. До сих пор ни в одном регионе не начата вакцинация, хотя правительство обещает, что уже в феврале страна получит первую вакцину. Так, в скором времени в страну должны поступить 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом.