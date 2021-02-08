Статистика коронавируса в Украине на 8 февраля: за последние сутки выздоровели 2697 человек

Лидером по количеству новых случаев заражения Сovid-19 за последние сутки стала Ивано-Франковская область.

По состоянию на 8 февраля в Украине зафиксирован 2141 новый случай коронавируса. Среди заболевших – 130 детей и 71 медработник, сообщается в telegram-канале "Коронавирус_инфо" и в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

За прошедшие сутки госпитализировано 1020 человек, выздоровели 2697 украинцев, скончались от осложнений инфекции 47 пациентов.

За сутки проведено 10 401 ПЦР-тестов и 3261 тест – методом ИФА.

Всего за время пандемии в Украине

заболело — 1 246 990 человек;

выздоровели — 1 075 743 человека;

летальных исходов — 23 644

проведено ПЦР-тестов – 6 402 123.;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 130 324 (+88);

Винницкая область – 28 470 (+123);

Волынская область – 37 501 (+45);

Днепропетровская область – 69 185 (+156);

Донецкая область – 44 968 (+28);

Житомирская область – 45 592 (+176);

Закарпатская область – 33 122 (+133);

Запорожская область – 67 112 (+59);

Ивано-Франковская область – 51 616 (+398);

Киевская область – 70 638 (+97);

Кировоградская область – 9964 (+4);

Луганская область – 14 254 (+14);

Львовская область – 72949 (+119);

Николаевская область – 36 754 (+115);

Одесская область – 82 539 (+61);

Полтавская область – 44 000 (+32);

Ровенская область – 46 648 (+45);

Сумская область – 46 512 (+54);

Тернопольская область – 38 784 (+74);

Харьковская область – 79 279 (+35);

Херсонская область – 21 027 (+19);

Хмельницкая область – 44 877 (+24);

Черкасская область – 46 495 (+53);

Черновицкая область – 47 028 (+143);

Черниговская область – 34 382 (+46).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 6 февраля было проведено 15 690 ПЦР-тестирований, 19,69% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 4 369 образцов.

Напомним, Pfizer вскоре предоставит документы для регистрации в Украине своей вакцины от коронавируса.

Уже в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом 30 января сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Израиле заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик.