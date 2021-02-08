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Статистика коронавірусу в Україні станом на 8 лютого: за останню добу одужали 2 697 осіб

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коронавірус, пандемія, коронавірус в Україні, статистика
Фото: sudohodstvo.org

Лідером за кількістю нових випадків зараження Сovid-19 за останню добу стала Івано-Франківська область.

Станом на 8 лютого в Україні зафіксовано 2 141 новий випадок коронавірусу. Серед тих, хто захворів — 130 дітей та 71 медпрацівник, повідомляється в telegram-каналі "Коронавірус_інфо" та в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За минулу добу госпіталізовано 1 020 осіб, видужали 2 697 українців, померли від ускладнень інфекції 47 пацієнтів.

За добу проведено 10 401 ПЛР-тестів і 3 261 тест — методом ІФА.

Усього за час пандемії в Україні:

  • захворіло — 1 246 990 осіб;
  • одужали — 1 075 743 людини;
  • летальних випадків — 23 644;
  • проведено ПЛР-тестів — 6 402 123;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ — 130 324 (+88);
  • Вінницька область — 28 470 (+123);
  • Волинська область — 37 501 (+45);
  • Дніпропетровська область — 69 185 (+156);
  • Донецька область — 44 968 (+28);
  • Житомирська область — 45 592 (+176);
  • Закарпатська область — 33 122 (+133);
  • Запорізька область — 67 112 (+59);
  • Івано-Франківська область — 51 616 (+398);
  • Київська область — 70 638 (+97);
  • Кіровоградська область — 9964 (+4);
  • Луганська область — 14 254 (+14);
  • Львівська область — 72 949 (+119);
  • Миколаївська область — 36 754 (+115);
  • Одеська область — 82 539 (+61);
  • Полтавська область — 44 000 (+32);
  • Рівненська область — 46 648 (+45);
  • Сумська область — 46 512 (+54);
  • Тернопільська область — 38 784 (+74);
  • Харківська область — 79 279 (+35);
  • Херсонська область — 21 027 (+19);
  • Хмельницька область — 44 877 (+24);
  • Черкаська область — 46 495 (+53);
  • Чернівецька область — 47 028 (+143);
  • Чернігівська область — 34 382 (+46).
коронавірус, статистика, Україна
Фото: Коронавирус_инфо

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 6 лютого було проведено 15 690 ПЛР-тестувань, 19,69% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 4 369 зразків.

Нагадаємо, Pfizer незабаром надасть документи для реєстрації в Україні своєї вакцини від коронавірусу.

Уже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із коронавірусом. Про це 30 січня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник.