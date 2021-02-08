Статистика коронавірусу в Україні станом на 8 лютого: за останню добу одужали 2 697 осіб

Лідером за кількістю нових випадків зараження Сovid-19 за останню добу стала Івано-Франківська область.

Станом на 8 лютого в Україні зафіксовано 2 141 новий випадок коронавірусу. Серед тих, хто захворів — 130 дітей та 71 медпрацівник, повідомляється в telegram-каналі "Коронавірус_інфо" та в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За минулу добу госпіталізовано 1 020 осіб, видужали 2 697 українців, померли від ускладнень інфекції 47 пацієнтів.

За добу проведено 10 401 ПЛР-тестів і 3 261 тест — методом ІФА.

Усього за час пандемії в Україні:

захворіло — 1 246 990 осіб;

одужали — 1 075 743 людини;

летальних випадків — 23 644;

проведено ПЛР-тестів — 6 402 123;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ — 130 324 (+88);

Вінницька область — 28 470 (+123);

Волинська область — 37 501 (+45);

Дніпропетровська область — 69 185 (+156);

Донецька область — 44 968 (+28);

Житомирська область — 45 592 (+176);

Закарпатська область — 33 122 (+133);

Запорізька область — 67 112 (+59);

Івано-Франківська область — 51 616 (+398);

Київська область — 70 638 (+97);

Кіровоградська область — 9964 (+4);

Луганська область — 14 254 (+14);

Львівська область — 72 949 (+119);

Миколаївська область — 36 754 (+115);

Одеська область — 82 539 (+61);

Полтавська область — 44 000 (+32);

Рівненська область — 46 648 (+45);

Сумська область — 46 512 (+54);

Тернопільська область — 38 784 (+74);

Харківська область — 79 279 (+35);

Херсонська область — 21 027 (+19);

Хмельницька область — 44 877 (+24);

Черкаська область — 46 495 (+53);

Чернівецька область — 47 028 (+143);

Чернігівська область — 34 382 (+46).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 6 лютого було проведено 15 690 ПЛР-тестувань, 19,69% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 4 369 зразків.

Нагадаємо, Pfizer незабаром надасть документи для реєстрації в Україні своєї вакцини від коронавірусу.

Уже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із коронавірусом. Про це 30 січня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник.