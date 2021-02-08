"Україні є чим пишатися": Зеленський відкрив форум "Україна 30"

Зеленський заявив, що влада змогла взяти ситуацію з коронавірусом під контроль, незважаючи на "спадок", який залишили попередники.

Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" стартував у Києві в понеділок, 8 лютого, передає "Укрінформ".

Захід, запланований на три дні, проходить в КВЦ "Парковий".

Першим перед присутніми виступив президент України Володимир Зеленський, який повідомив, що сьогоднішній захід стане першим із 30 масштабних щотижневих форумів в Україні.

"Це старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості, наших партнерів, зокрема і міжнародних, наших українських експертів, науковців, журналістів і звичайних громадян України", — заявив він.

Крім коронавірусу, на них порушуватимуться питання про безпеку й оборону, про мир і війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну реформи, сільське господарство, діджіталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру та спорт і багато іншого.

Що стосується нинішнього форуму, то, за словами Зеленського, за ці три дні мають обговорити міжнародний досвід боротьби з вірусом, вакцинацію в Україні, плани уряду з боротьби з хворобою, інновації за часів пандемії, підйомі економіки. Також президент згадав про боротьбу з дезінформацією навколо теми коронавірусу.

Міжнародні експерти беруть участь у форумі в онлайн-режимі. Зокрема, уже виступили директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Зеленський заявив, що Україні в питаннях протидії коронавірусу "є чим пишатися". Адже незважаючи на жалюгідний стан медичної системи, яку, за словами президента, нова влада отримала в спадок від попередників, і яка не залишила "жодного шансу, щоб уникнути колапсу та катастроф", ситуацію з епідемією вдалося взяти під контроль.

У кулуарах форуму розміщені виставкові площі з медичним обладнанням та засобами.

Нагадаємо, станом на 8 січня в Україні зафіксовано 1 246 990 хворих на коронавірус. Досі ні в одному регіоні не розпочато вакцинацію, хоча уряд обіцяє, що вже в лютому країна отримає першу вакцину. Так, незабаром у країну повинні надійти 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам із коронавірусом.