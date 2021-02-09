Степанов рассказал, кому Украина доверит транспортировку и хранение вакцины

В Украине нет необходимых мощностей, чтобы обеспечить холодовую цепочку для хранения вакцины от коронавируса.

Министерство здравоохранения заключило договор с частной компанией, которая обеспечит транспортировку вакцины от коронавируса. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в стране не хватает государственных мощностей для хранения препарата при таких сверхнизких температурах, в связи с чем и было решено прибегнуть к услугам частной компании.

"Компания нам обеспечит полностью весь процесс, начиная с самолета, в котором прибудет вакцина, хранение ее на центральном складе и доставку к месту вакцинации", – сообщил он.

Министр подчеркнул, что первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX будут в Украине уже 15-16 февраля, а также государство получит около миллиона доз препарата от AstraZeneca в последний месяц зимы.

Степанов заверяет, что в ведомстве уже прочитали график вакцинации с учетом того, что та же вакцина Pfizer после разморозки должна быть использована в течение пяти суток.

Первыми прививку получат 367 тысяч украинцев, среди которых – врачи, которые работают в опорных больницах, принимающих больных с коронавирусом, сотрудники и водители бригад экстренной скорой помощи, работники и пациенты спецучреждений, военнослужащие в зоне ООС и нацгвардейцы, а также специалисты, которые войдут в состав мобильных бригад по вакцинации населения.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале, и она должна быть бесплатной. Он признался, что не знает, какая будет цена на вакцину в частных клиниках, но для многих украинцев дополнительные затраты ударят по семейному бюджету, а этого, по его мнению, нельзя допустить.

Сейчас Украина остается одной из немногих стран, где до сих пор не начата массовая вакцинация населения.

Аналитики издания The Economist подготовили материал, в котором утверждают, что в будущем вакцинация от коронавируса в разных странах будет идти с различными темпами. В частности, согласно их прогнозу, Украине не стоит ждать широкой вакцинации от COVID-19 (которая охватит 60-70% взрослого населения страны) ранее 2023 года. В МОЗ назвали аналитиков The Economist "неизвестно кем", а их прогнозы — "какими-то домыслами".

Что касается граждан Украины, то больше половины из них не планируют вакцинироваться, поскольку не верят в эффективность препарата и не доверяют словам властей.