Степанов розповів, кому Україна довірить транспортування і зберігання вакцини

В Україні немає необхідних потужностей, щоб забезпечити холодовий ланцюжок для зберігання вакцини від коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я уклало договір з приватною компанією, яка забезпечить транспортування вакцини від коронавірусу. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, у країні не вистачає державних потужностей для зберігання препарату за таких наднизьких температур, у зв'язку з чим і було вирішено вдатися до послуг приватної компанії.

"Компанія нам забезпечить повністю весь процес, починаючи з літака, у якому прибуде вакцина, зберігання її на центральному складі і доставлення до місця вакцинації", — повідомив він.

Міністр підкреслив, що перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX будуть в Україні вже 15-16 лютого, а також держава отримає близько мільйона доз препарату від AstraZeneca в останній місяць зими.

Степанов запевняє, що у відомстві вже прочитали графік вакцинації з урахуванням того, що та ж вакцина Pfizer після розморожування повинна бути використана протягом п'яти діб.

Першими щеплення отримають 367 тисяч українців, серед яких — лікарі, які працюють в опорних лікарнях, які приймають хворих з коронавірусом, співробітники і водії бригад екстреної швидкої допомоги, працівники та пацієнти спецустанов, військовослужбовці в зоні ООС і нацгвардійці, а також фахівці, які увійдуть до складу мобільних бригад з вакцинації населення.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що вакцинація від коронавірусу почнеться в лютому, і вона повинна бути безкоштовною. Він зізнався, що не знає, яка буде ціна на вакцину в приватних клініках, але для багатьох українців додаткові витрати вдарять по сімейному бюджету, а цього, на його думку, не можна допустити.

Наразі Україна залишається однією з небагатьох країн, де досі не розпочато масову вакцинацію населення.

Аналітики видання The Economist підготували матеріал, у якому стверджують, що в майбутньому вакцинація від коронавірусу в різних країнах буде йти з різними темпами. Зокрема, згідно з їхнім прогнозом, Україні не варто чекати широкої вакцинації від COVID-19 (яка охопить 60-70% дорослого населення країни) раніше 2023 року. У МОЗ назвали аналітиків The Economist "невідомо ким", а їхні прогнози — "якимись домислами".

Що стосується громадян України, то більше половини з них не планують вакцинуватися, оскільки не вірять в ефективність препарату і не довіряють словам влади.