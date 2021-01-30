Антикоронавирусная вакцинация должна быть бесплатной, – Зеленский

Президент признался, что не знает, какая будет цена на вакцину в частных клиниках.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине должна быть бесплатной.

Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский во время совещания с главой Минздрава Максимом Степановым, сообщает Офис президента.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир", – подчеркнул президент.

Зеленский признался, что не знает, какая будет цена на вакцину в частных клиниках, но для многих украинцев дополнительные затраты ударят по семейному бюджету, а этого, по его мнению, нельзя допустить.

Степанов добавил, что согласно плану вакцинации, первыми получить прививку смогут уязвимые слои населения безвозмездно.

"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди", – заверил Максим Степанов.

Кроме того, Зеленский не против того, чтобы украинцы, у которых есть средства, могли самостоятельно вакцинироваться. При этом, иммунизация будет добровольной.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале. По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже.