Антікоронавірусна вакцинація повинна бути безкоштовною, — Зеленський

Президент зізнався, що не знає, яка буде ціна на вакцину в приватних клініках.

Антікоронавірусная вакцинація в Україні повинна бути безкоштовною.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час наради з главою МОЗ Максимом Степановим, повідомляє Офіс президента.

"Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, та захист, яку має надати держава громадянину під час пандемії, від якої страждає весь світ", — підкреслив президент.

Зеленський зізнався, що не знає, яка буде ціна на вакцину в приватних клініках, але для багатьох українців додаткові витрати вдарять по сімейному бюджету, а цього, на його думку, не можна допустити.

Степанов додав, що згідно з планом вакцинації, першими отримати щеплення зможуть вразливі верстви населення безоплатно.

"Скоро ми представимо і докладно пояснимо план, як отримати вакцину від коронавируса. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звичайно, люди похилого віку", — запевнив Максим Степанов.

Крім того, Зеленський не проти того, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися. При цьому, імунізація буде добровільною.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, антікоронавірусная вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше.