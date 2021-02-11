ВООЗ почала проводити в Україні тренінги з вакцинації для медпрацівників

Семінари необхідні для завершення підготовки до "першої хвилі" COVID-вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) організувала проведення серії триденних семінарів з COVID-вакцинації для українських медичних працівників.

Про це повідомляється на сторінці ВООЗ у Facebook.

Фахівці ВООЗ проводять заходи у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та Центром громадського здоров'я МОЗ України.

Семінари необхідні для завершення підготовки до "першої хвилі" COVID-вакцинації і спрямовані на захист медпрацівників, які надають послуги пацієнтам з коронавірусом.

Вказується, що учасники перших навчальних програм обговорили особливості підготовки в рамках Оперативного плану щодо "першої хвилі".

Всі заходи проводяться за підтримки ВООЗ для кожного етапу вакцинації.

"На поточній стадії спалаху вакцини дають нам можливість тримати пандемію під контролем. ВООЗ спільно з партнерами підтримують національний план розгортання і вакцинації в Україні, щоб забезпечити швидке впровадження, коли вакцини стануть доступними", — сказав голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

До навчання залучать близько 250 медспеціалістів (50 команд з вакцинації) по всій країні із забезпеченням додатковими матеріалами про вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться онлайн-карта, яка показуватиме попит на вакцину в регіонах.

Зазначимо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав три способи запису на майбутню вакцинацію від коронавірусу. Записатися на вакцинацію можна буде онлайн за допомогою сайту, який скоро запустять, звернувшись до свого сімейного лікаря, з яким повинна бути укладена декларація, за допомогою контакт-центру МОЗ.