В Украине появится карта спроса на антикоронавирусную вакцину

Заявки на прививку можно будет подать через портал "Дія".

В Украине появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе форума "Украина 30", посвященному коронавирусу.

По словам Федорова, прием электронных заявлений от украинцев, которые хотят вакцинироваться уже начат. Благодаря чему будет возможно спрогнозировать реальный спрос в каждом из регионов, и даже в каждом из районов конкретного города.

Кроме того, с помощью карты спроса можно будет сформировать дату записи на вакцинацию.

Заявки на прививку можно будет подать через портал "Дія".

Министр также рассказал, что реестр вакцинации от коронавируса образуют на базе E-Health.

"Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией", – сказал Федоров.

Вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.

Отметим, ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал три способа записи на предстоящую вакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно будет онлайн с помощью сайта, который скоро запустят. Обратившись к своему семейному врачу, с которым должна быть заключена декларация. При помощи контакт-центра Минздрава. Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина способна проводить до пяти млн вакцинаций от коронавируса в месяц, а при необходимости сможет увеличить это количество еще на 5-7 млн.