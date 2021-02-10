В Україні з'явиться карта попиту на антикоронавірусну вакцину

Заявки на щеплення можна буде подати через портал "Дія".

В Україні з'явиться онлайн-карта, яка буде показувати попит на вакцину в регіонах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ході форуму "Україна 30", присвяченому коронавірусу.

За словами Федорова, приймання електронних заяв від українців, які хочуть вакцинуватися, уже розпочато. Завдяки чому буде можливо спрогнозувати реальний попит у кожному з регіонів, і навіть у кожному з районів конкретного міста.

Крім того, за допомогою карти попиту можна буде сформувати дату запису на вакцинацію.

Заявки на щеплення можна буде подати через портал "Дія".

Міністр також розповів, що реєстр вакцинації від коронавірусу утворюють на базі E-Health.

"Сьогодні в нас є реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. У нас є такий реєстр, він називається E-Health. І там понад 29-30 млн українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з кращих реєстрів у нашій країні. На базі цього реєстру доопрацьовано модуль, який пов'язаний з вакцинацією", — сказав Федоров.

Уся інформація про вакцинацію повинна збиратися в цьому модулі на базі цього реєстру.

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав три способи запису на майбутню вакцинацію від коронавірусу. Записатися на вакцинацію можна буде онлайн за допомогою сайту, який скоро запустять. Звернувшись до свого сімейного лікаря, з яким повинна бути укладена декларація. За допомогою контакт-центру МОЗ. Раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна здатна проводити до п'яти млн вакцинацій від коронавірусу в місяць, а за необхідності зможе збільшити цю кількість ще на 5-7 млн.