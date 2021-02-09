В Украине можно проводить до 5 млн вакцинаций от коронавируса в месяц, – Минздрав

Мобильная бригада в день может проводить до 100 прививок, а пункт прививок – около 30 вакцинаций.

Украина способна проводить до пяти млн вакцинаций от коронавируса в месяц, а при необходимости сможет увеличить это количество еще на 5-7 млн.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По его словам, мобильная бригада в день может проводить до 100 прививок, а пункт прививок – около 30 вакцинаций.

[ + – ] Форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

"Всего на первом этапе будет 375 мобильных бригад, в дальнейшем мы планируем увеличить это количество до 600. 4,25 тыс. пунктов прививок. Совместно мобильные бригады и пункты вакцинации могут проводить около 4,5-5 млн вакцинаций в месяц",- сказал он.

В случае необходимости, по словам Ляшко, можно будет подключить к работе 11 тысяч кабинетов прививок, которые проводят иммунизацию, что позволит увеличить мощности еще на 5-7 млн вакцинаций в месяц.

Ранее сообщалось, что компания "Лекхим", украинский партнер китайской Sinovac Biotech, производителя вакцины от коронавируса, направила 3 февраля письмо в ГП "Медицинские закупки Украины" ("МЗУ"). В нем она просит разрешить отложить первые поставки вакцины до апреля.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация украинцев от коронавируса начнется в понедельник, 15 февраля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в стране создадут специальный коммуникационный центр, который будет информировать население о вакцинации от коронавируса.