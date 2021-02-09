Поставки вакцины Sinovac в Украину могут отложить до апреля, – Reuters

Импортер ссылается на задержки с получением китайской экспортной лицензии и на позднее принятие Радой специального закона о регистрации вакцин.

Компания "Лекхим", украинский партнер китайской Sinovac Biotech, производителя вакцины от коронавируса, направила 3 февраля письмо в ГП "Медицинские закупки Украины" ("МЗУ"). В нем она просит разрешить отложить первые поставки вакцины до апреля. Это письмо есть в распоряжении агентства Reuters, которое и сообщило о нем

"Лекхим" ссылается на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и на позднее принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", – говорится в письме.

"Лекхим" также написала, что хотела бы изменить способ оценки эффективности вакцины, но не связала это со своим запросом о переносе срока поставок.

"Мы подтверждаем", – ответили в "МЗУ" на запрос Reuters о том, просила ли "Лекхим" отложить поставки вакцины и изменить оценку эффективности, добавив, что они передали этот вопрос в Министерство здравоохранения. В МОЗ не ответили на запрос Reuters.

Агентство также обратилось за комментариями в компании "Лекхим", Sinovac Biotech и МИД Китая, но не получило ответа.

Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация украинцев от коронавируса начнется в понедельник, 15 февраля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в стране создадут специальный коммуникационный центр, который будет информировать население о вакцинации от коронавируса.