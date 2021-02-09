Поставки вакцини Sinovac в Україну можуть відкласти до квітня, — Reuters

Імпортер посилається на затримки з отриманням китайської експортної ліцензії та на пізнє ухвалення Радою спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Компанія "Лекхім", український партнер китайської Sinovac Biotech, виробника вакцини від коронавірусу, надіслала 3 лютого лист у ДП "Медичні закупівлі України" ("МОЗ"). У ньому вона просить дозволити відкласти перші поставки вакцини до квітня. Цей лист є в розпорядженні агентства Reuters, яке й повідомило про нього

"Лекхім" посилається на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і на пізнє ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

"Наслідками цих подій стали затримка узгодження графіка поставок між "Лекхім" і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну", — йдеться в листі.

"Лекхім" також написала, що хотіла б змінити спосіб оцінки ефективності вакцини, але не пов'язала це зі своїм запитом про перенесення терміну поставок.

"Ми підтверджуємо", — відповіли в "МОЗ" на запит Reuters про те, чи просила "Лекхім" відкласти поставки вакцини і змінити оцінку ефективності, додавши, що вони передали це питання до Міністерства охорони здоров'я. У МОЗ не відповіли на запит Reuters.

Агентство також попросило прокоментувати ситуацію в компанії "Лекхім", Sinovac Biotech і МЗС Китаю, але не отримало відповіді.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, вакцинація українців від коронавірусу почнеться в понеділок, 15 лютого.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в країні створять спеціальний комунікаційний центр, який інформуватиме населення про вакцинацію від коронавірусу.