Для украинцев запустят информационную кампанию о вакцинации

К информированию населения привлекут первых лиц государства.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране создадут специальный коммуникационный центр, который будет информировать население о вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал во время панельной дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19", передает Укринформ.

По его словам, коммуникационный центр будет будет платформой, которая объединит в себе и ЮНИСЕФ, и ВОЗ и других партнеров. Его создадут на базе Центра общественного здоровья.

"Коммуникационный центр будет с коммуникационным штабом межведомственным, к которому будут привлекаться все центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации", — сообщил Ляшко.

Он говорит, что кампания стартует с момента понимания графика поставки вакцин, и четкого понимания, какой именно продукт приходит первым.

"Рассматривается вопрос запуска этой кампании по проведению общенационального форума с привлечением первых лиц государства. Он даст старт именно коммуникационной кампании", — сообщил Ляшко.

Несмотря на то, что в мире вакцинация от коронавируса идет полным ходом, Украина до сих пор не получила никакой вакцины. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале.

Социология говорит о том, что 52% населения Украины не готовы вакцинироваться от Covid-19 даже при условии, что прививка будет бесплатно. С чем это связано, объяснил иммунолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.