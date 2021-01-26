Иммунолог назвал причины, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса

Не последнюю роль в отношении соотечественников к вакцинации сыграла многолетняя антипрививочная кампания.

Социология говорит о том, что 52% населения Украины не готовы вакцинироваться от Covid-19даже при условии, что прививка будет бесплатно. С чем это связано, объяснил в интервью изданию "Українські новини" иммунолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

По его словам, такое отношение украинцев к вакцинации можно объяснить двумя причинами.

"Первая – последние 10 лет СМИ ничего лучшего не придумали как раздувать тему побочных эффектов прививки, они так этим запугали людей, те действительно в это поверили. Да, это конечно плохо характеризует образование этих людей и жизненный опыт, люди действительно манипулируемы", – отметил врач.

Во-вторых, украинцы банально не доверяют власти:

"Они видят, кто ими управляет, кто руководит Министерством здравоохранения, правительством, они видят некомпетентность и неквалифицированность этих людей, видят, что за небольшие деньги можно оформить любое разрешение и документацию на что угодно".

Донской подчеркнул, что к лету Украина будет иметь коллективный иммунитет от коронавируса, который получит "средневековым" способом – все или хотя бы 2/3 переболеют. Он не исключает, что летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью — или вообще уже не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки. Врач также указал на тот момент, что массовая вакцинация дает иммунитет и сохраняет жизни, а коллективный иммунитет, как в случае Украины, приобретается "большой кровью".

Несмотря на то, что в мире вакцинация от коронавируса идет полным ходом, Украина до сих пор не получила никакой вакцины. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале.