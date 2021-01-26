Імунолог назвав причини, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу

Не останню роль у ставленні співвітчизників до вакцинації зіграла багаторічна кампанія проти щеплень.

Соціологія говорить про те, що 52% населення України не готові вакцинуватися від Covid-19 навіть за умови, що щеплення буде безкоштовним. З чим це пов'язано, пояснив в інтерв'ю виданню "Українські новини" імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.

За його словами, таке ставлення українців до вакцинації можна пояснити двома причинами.

"Перша — останні 10 років ЗМІ не вигадали нічого кращого, ніж роздмухувати тему побічних ефектів щеплення, вони так цим залякали людей, що ті дійсно в це повірили. Так, це, звичайно, погано характеризує світу цих людей і життєвий досвід, люди насправді маніпульовані", — зазначив лікар.

По-друге, українці банально не довіряють владі:

"Вони бачать, хто ними керує, хто керує Міністерством охорони здоров'я, урядом, вони бачать некомпетентність і некваліфікованість цих людей, бачать, що за невеликі гроші можна оформити будь-який дозвіл і документацію на що завгодно".

Донський підкреслив, що до літа Україна матиме колективний імунітет від коронавірусу, який отримає "середньовічним" способом — всі або хоча б 2/3 перехворіють. Він не заперечує, що влітку захворюваність піде на спад, а восени — або вже взагалі не буде нового спалаху, або будуть тільки невеликі регіональні спалахи. Лікар також наголосив, що масова вакцинація дає імунітет і зберігає життя, а колективний імунітет, як у випадку України, набувається "дорогою ціною".

Незважаючи на те, що в світі вакцинація від коронавірусу йде продовжується швидкими темпами, Україна досі не отримала ніякої вакцини. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому.