Для українців запустять інформаційну кампанію про вакцинацію

До інформування населення залучать перших осіб держави.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в країні створять спеціальний комунікаційний центр, який буде інформувати населення про вакцинацію від коронавірусу. Про це він розповів під час панельної дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19", передає Укрінформ.

За його словами, комунікаційний центр буде платформою, яка об'єднає в собі і ЮНІСЕФ, і ВООЗ та інших партнерів. Його створять на базі Центру громадського здоров'я.

"Комунікаційний центр буде з комунікаційним штабом міжвідомчим, до якого залучатимуться всі центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації", — повідомив Ляшко.

Він каже, що кампанія стартує з моменту розуміння графіка поставки вакцин, і чіткого усвідомлення, який саме продукт приходить першим.

"Розглядається питання запуску цієї кампанії з проведення загальнонаціонального форуму із залученням перших осіб держави. Він дасть старт власне комунікаційній кампанії", — повідомив Ляшко.

Незважаючи на те, що в світі вакцинація від коронавірусу триває швидкими темпами, Україна досі не отримала ніякої вакцини. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому.

Соціологія говорить про те, що 52% населення України не готові вакцинуватися від Covid-19 навіть за умови, що щеплення буде безкоштовним. Із чим це пов'язано, пояснив імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський.