В Україні можна проводити до 5 млн вакцинацій від коронавірусу на місяць, — МОЗ

Мобільна бригада в день може проводити до 100 щеплень, а пункт щеплень — приблизно 30 вакцинацій.

Україна здатна проводити до п'яти млн вакцинацій від коронавірусу на місяць, а за необхідності зможе збільшити цю кількість ще на 5-7 млн.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

За його словами, мобільна бригада в день може проводити до 100 щеплень, а пункт щеплень — приблизно 30 вакцинацій.

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"Усього на першому етапі буде 375 мобільних бригад, у подальшому ми плануємо збільшити цю кількість до 600. 4,25 тис. пунктів щеплень. Спільно мобільні бригади та пункти вакцинації можуть проводити близько 4,5-5 млн вакцинацій на місяць", — сказав він.

У разі необхідності, за словами Ляшка, можна буде підключити до роботи 11 тисяч кабінетів щеплень, які проводять імунізацію, що дозволить збільшити потужністі ще на 5-7 млн вакцинацій на місяць.

Раніше повідомлялося, що компанія "Лекхім", український партнер китайської Sinovac Biotech, виробника вакцини від коронавірусу, надіслала 3 лютого лист у ДП "Медичні закупівлі України" ("МОЗ"). У ньому вона просить дозволити відкласти перші поставки вакцини до квітня.

За словами Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, вакцинація українців від коронавірусу почнеться в понеділок, 15 лютого.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в країні створять спеціальний комунікаційний центр, який інформуватиме населення про вакцинацію від коронавірусу.