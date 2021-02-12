Статистика коронавірусу в Україні на 12 лютого: госпіталізовано 2000 осіб

Найбільше нових випадків у Києві (348), Івано-Франківській (592), Львівській (373), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

За добу 11 лютого зафіксовано 4 773 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. У тому числі захворіли 326 дітей і 212 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 2 000 чоловік;

померли — 116;

одужали — 7 211 осіб;

проведено тестувань — 40 899 (методом ПЦР — 25 835, методом ІФА — 15 064).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 262 867 осіб, одужали — 1 106 155, померли — 24 174, проведено 6 500 150 ПЦР-тестів.

[ + – ] Динаміка нових випадків захворювання

Найбільше нових випадків у Києві (348), Івано-Франківській (592), Львівській (373), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

Київ — 131 547 випадків (з них 348 за останню добу);

Вінницька область — 29 487 (307);

Волинська область — 37 912 (117);

Дніпропетровська область — 69 979 (297);

Донецька область — 45 428 (147);

Житомирська область — 46 222 (185);

Закарпатська область — 34 318 (314);

Запорізька область — 67 825 (153);

Івано-Франківська область — 53 625 (592);

Київська область — 71 283 (246);

Кіровоградська область — 10 076 (12);

Луганська область — 14 434 (52);

Львівська область — 73 855 (373);

Миколаївська область — 40 081 (150);

Одеська область — 83 042 (143);

Полтавська область — 44 421 (91);

Рівненська область — 47 106 (130);

Сумська область — 46 791 (103);

Тернопільська область — 39 261 (168);

Харківська область — 80 012 (189);

Херсонська область — 21 219 (48);

Хмельницька область — 45 424 (145);

Черкаська область — 47 004 (122);

Чернівецька область — 47 917 (243);

Чернігівська область — 34 598 (98).

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 10 лютого було проведено 26 347 ПЦР-тестувань, 21,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 1 595 зразків.

Нагадаємо: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) організувала проведення триденних семінарів з COVID-вакцинації для українських медичних працівників.

В Україні з'явиться онлайн-карта, яка буде показувати попит на вакцину в регіонах.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав три способи запису на вакцинацію від коронавірусу. Записатися на вакцинацію можна буде онлайн за допомогою сайту, який скоро запустять. Звернувшись до свого сімейного лікаря, з яким повинна бути укладена декларація. За допомогою контакт-центру МОЗ.