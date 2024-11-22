"За 10 років не зможемо лікувати пневмонію": Ляшко застеріг українців від зловживання антибіотиками

Вже через 10 років в Україні може стати невиліковною пневмонія та зупинитися трансплантація через стійкість бактерій до антибіотиків. Голова МОЗ Віктор Ляшко просить українців не приймати ліки "як цукерки" без призначення лікарів.

Антибіотики в Україні почали продавати за рецептом з 1 серпня 2022 року, однак проблема безконтрольного вживання без призначення лікаря досі лишається серйозною загрозою. Зневажливе ставлення до приймання антибіотиків може призвести до того, що за 10 років деякі інфекційні хвороби стануть невиліковними. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав в ефірі національного телемарафону.

"Формування стійкості до протимікробних препаратів — це глобальна проблема, але в Україні це теж топтема в системі охорони здоров'я й у сфері громадського здоров'я", — зазначив міністр.

Віктор Ляшко пояснив, що електронні рецепти на антибіотики ввели, щоб стримати розвиток резистентності у бактерій до наявних в Україні препаратів, інакше деякі хвороби лікарі просто не матимуть чим лікувати.

"Якщо ми будемо зараз зневажливо ставитися до антибіотиків і рекомендацій лікарів, то буквально через 10 років у нас може зупинитися трансплантація, тому що не буде можливості лікувати ускладнення. У нас можуть пневмонії стати невиліковними. Можуть повернутися ті інфекції, про які ми вже забули", — попередив голова МОЗ.

"Коли говоримо про те, що від мене як людини залежить, то тут має бути чітке розуміння: антибіотики — це не цукерки, це не пігулки, які можна профілактично випити, бо щось десь зачухалось чи засвербіло в носі", — сказав міністр охорони здоров'я.

Зловживання антибіотиками особливо небезпечне під час війни

Урядовець наголосив, що проблема посилилася під час пандемії COVID-19 у 2019 році. Ще гострішою вона стала після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022-му через велику кількість політравм і відкритих поранень, з якими пацієнти можуть проходити 5-6 лікарень, стикаючись із великою кількістю небезпечних мікроорганізмів.

"Питання інфекційного контролю в лікарнях не завжди є в пріоритеті, бо при масових ракетних обстрілах або надходженнях поранених з поля бою є великий масив людей, яким пріоритетно потрібно врятувати життя. Це призводить до того, що все більше і більше з'являється інфекцій, стійких до наявних антибіотиків", — пояснив Ляшко.

Резистентність до антибіотиків формується в бактерії, а не в носія

Міністр зазначив, що стійкість до антибіотика розвивається не в людини, а саме в мікроорганізму, який у людині живе. При зниженні імунітету бактерія з умовно патогенної перетворюється на патогенну. Та якщо до того людина приймала якісь антибіотики без рецепта лікаря, у цієї бактерії вже може бути сформована резистентність, і підібрати схему лікування буде складніше.

Для розв'язання цієї проблеми МОЗ співпрацює з Міністерством аграрної політики, бо масове використання антибіотиків у тваринництві також впливає на розвиток резистентності, сказав Ляшко.

"Ще раз наголошу: резистентність формується не в людини, а в мікроорганізму. Потенційно є залежність. Якщо використовується велика кількість антибіотиків у тваринництві, то, наприклад, певна сальмонела, яка може зустрічатися на птахофабриці, може сформувати резистентність. Потім, коли вона потрапляє до певної людини та викликає хворобу, антибіотики вже можуть не діяти", — пояснив лікар.

Нагадаємо, 17 листопада ресурс ScienceDaily писав, що вчені знайшли нову альтернативу антибіотикам. Дослідники запропонували використовувати для боротьби зі стійкими штамами бактерій їхню потребу в іонах магнію — зв'язувати іони для пригнічення росту мікроорганізмів.

Крім того, 5 листопада в Technology Networks писали про дослідження, яке виявило можливого винуватця резистентності до антибіотиків. Вони припустили, що на ефективність ліків можуть впливати нанопластикові частки.