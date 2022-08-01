В Україні почали продавати антибіотики за рецептом: як купити ліки

Рецепт на антибіотики можна отримати в електронному вигляді на прийомі у лікаря у державних та приватних лікарнях. Аптекам у зонах бойових дій дозволили продавати ліки без рецепта.

В Україні з 1 серпня антибіотики продаватимуть за рецептом, доступним в електронному вигляді. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Виписуватимуть електронні рецепти медустанови, які працюють з електронною системою охорони здоров'я (ЕСЗ).

"Самопризначення та безконтрольне вживання антибіотиків може не тільки завдати шкоди здоров'ю. Воно стимулює розвиток глобальної проблеми — антибіотикорезистентності, в результаті якої бактерії набувають стійкості до лікування. Це може призвести до того, що інфекційні хвороби, які сьогодні швидко і без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть виявитися смертельно небезпечними", — попередили у міністерстві.

Антибіотики за рецептом — куди звертатися

Електронний рецепт на антибіотики може виписати лікар під час прийому у державних та приватних лікарнях. Рецепт може виписати лікар будь-якого рівня — терапевт, хірург, стоматолог.

"Головна умова — заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я", — наголосив МОЗ.

Якщо лікарня, до якої звернувся пацієнт, ще не працює з ЕСЗ, лікар випише паперовий рецепт.

Антибіотики за рецептом — у якій аптеці можна купити ліки

Пацієнт під час перехідного періоду зможе купити необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Йому потрібно показати фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепта, чи паперовий рецепт.

Купити антибіотик за рецептом можна протягом 30 днів із моменту його приписання, роз'яснили в міністерстві.

Чи можна купити менше ліків за рецептом?

Лікар у рецепті напише діючу речовину, дозування та тривалість лікування препаратом. Пацієнт може сам вибрати бренд ліки та купити їх виходячи зі свого бюджету.

За е-рецептом можна частково купувати ліки та розділити покупку на кілька разів, отримувати рецепт у лікаря повторно не треба.

При відпустці препарату фармацевт поставить на інформаційній довідці штамп "Відпущено" та напише кількість проданих ліків. При повторній покупці пацієнт зможе використати той самий рецепт.

Чи потрібна декларація з лікарем для отримання рецепта?

Пацієнту потрібно зареєструватись в електронній системі охорони здоров'я, щоб йому видали електронний рецепт на антибіотики. Це можна зробити двома шляхами:

укласти декларацію із сімейним лікарем;

зареєструватись на прийомі у будь-якого лікаря.

З собою потрібно взяти документ, що засвідчує особу (внутрішній чи закордонний паспорт, ID-картка, дітям — свідоцтво про народження) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

Переселенці матимуть змогу отримати рецепт у лікаря без декларації.

Виписка е-рецептів на антибіотики у стаціонарі

Якщо медустанова надає послуги з лікування у стаціонарі у співпраці з Національною службою здоров'я України, антибіотики, передбачені пакетом лікування, дають пацієнтам безплатно. Виписувати рецепт на них не треба.

Винятки становлять позаштатні ситуації, коли пацієнт із певних причин потребує препаратів, не передбачених пакетом лікування.

Як брати рецепт на антибіотики у селах та у зонах бойових дій?

У віддалених регіонах та в сільській місцевості за відсутності лікарів та обмеженого доступу до медпослуг виписуватимуть рецепти на антибіотики фельдшери.

У сільській місцевості можуть бути відсутні аптеки, тому ліками торгують у приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів сільських, дільничних лікарень, амбулаторій, амбулаторій загальної практики.

Винятки діють для аптек, де ведуться бойові дії чи територіях, що у тимчасової окупації. Там під час воєнного стану відпускатимуть пацієнтам рецептурні антибіотики без рецепта лікаря.

Як волонтерам купувати антибіотики?

Волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини або закладу охорони здоров'я можуть без рецепта закуповувати рецептурні препарати у дистриб'юторів.

В інших випадках, якщо мова йде про купівлю антибіотиків для індивідуального користування через аптеку, препарати відпускатимуть за рецептом лікаря.

Чи отримають фармацевти доступ до медичної інформації?

Фармацевт при відпуску рецепта на антибіотик побачить інформацію про призначення препарату, а не медичну інформацію пацієнта.

Повний доступ до медичної картки пацієнта за його згодою є тільки у лікаря, з яким пацієнт уклав декларацію.

Як купити антибіотик для домашніх тварин

Лікарські препарати для тварин, як і раніше, можна придбати за ветеринарним рецептом.

Електронний рецепт на антибіотики стане першим етапом щодо впровадження такої ініціативи на всі рецептурні препарати. Очікується, що перехідний період триватиме до кінця року.

За цей час лікарні та аптеки мають підготуватися до продажу рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом. Для цього треба вибрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСЗ.

Фокус раніше писав про зменшення асортименту антибіотиків через введення з серпня електронного рецепта. Підвищилася і вартість ліків у середньому на 15-20%, а деяких аптеках і на 60%.

Нагадаємо, що в Австрії у чоловіка виявили штам супергонореї, він заразився ним під час подорожі Камбоджею.