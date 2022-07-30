Електронний рецепт. Ціни на антибіотики в Україні підскочили на 15-20%

На ціну препаратів вплинув попит, оскільки з початку серпня продаж антибіотиків в аптеках відбуватиметься лише за електронними та паперовими рецептами, але є й інші причини.

В українських аптеках стає дедалі скромнішим асортимент антибіотиків — дається взнаки реформа Міністерства охорони здоров'я, яке вводить із серпня обов'язковий електронний рецепт на придбання цих препаратів в аптеках.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Антибіотики — дефіцит. Станом на липень ціни на ліки здебільшого підвищилися на 15-20%, а іноді на 60%. На тимчасово окупованих територіях після 24 лютого ціни на медпрепарати просто захмарні. Тут і звичайний грип може бути смертельним", — написала у мережі фейсбук народна депутатка, голова підкомітету Комітету ВРУ із захисту прав людини Ірина Суслова.

Окрім попиту, пов'язаного з новими умовами продажу антибіотиків, на ціну ліків в Україні впливає курс. Якщо в травні-червні компанії закуповували іноземні препарати, купуючи на міжбанку долари за курсом 29,25 UAH/USD, то з 21 липня, після того, як НБУ змінив офіційний курс, закупівлі імпортерів уже йдуть за новим курсом 36,6 UAH/USD.

Важливо

Що з курсом долара? Хто виграє від курсу 36,6 USDUAH і коли зупиниться курсове ралі

У міністерстві пояснили, що електронний рецепт пацієнт може отримати безпосередньо на прийомі у лікаря. Технічна можливість виписки рецептів буде доступна як лікарям державних установ, так і приватним. Також рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації — терапевт, хірург, стоматолог тощо. Головна умова — установа та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я.

"Якщо установа, до якої ви звернулися, поки не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт. На перехідний період пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки е-рецепта, або паперовий рецепт. Зверніть увагу, що купити антибіотик за рецептом можна протягом 30 днів із моменту його виписки", — зазначають у Міністерстві охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав, що з 1 серпня в Україні для придбання антибіотиків буде потрібна наявність електронного рецепту. Рішення покликане обмежити придбання українцями таких препаратів без призначення лікаря, оскільки, як наголошують у МОЗ, це загрожує важкими наслідками для здоров'я.