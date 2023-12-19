"Колосальна проблема": чому приймати антибіотики може бути небезпечно, — МОЗ

Перший заступник міністра Сергій Дубров розповів, як можна переконатись, що антибіотики дійсно потрібні. Він наголосив, що важливо дотримуватись дозування і регулярності приймання.

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Українці зловживають антибіотиками, не усвідомлюючи небезпеки цього. Деталями в інтерв’ю "Українська правда. Життя" 18 грудня поділився перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

З його слів, розуміння, коли можна та коли категорично не можна приймати антибіотики, немає навіть у деяких лікарів.

"При порушенні дозування та нерегулярному застосуванні антибактеріальних препаратів бактерії можуть ставати резистентними, тобто нечутливими до антибіотиків. Ми з вами живемо у той час, коли це вже колосальна проблема", — пояснив Дубров.

Заступник голови МОЗ підкреслив, що в Україні ледь не найгірший рівень резистентності в Європі. Йдеться про нечутливість бактерій до антибактеріальних препаратів. Це пов’язане саме з неправильним застосуванням таких ліків.

"Найяскравіший приклад, коли під час пандемії COVID-19 більше ніж у 90% випадків призначали антибіотики. Лікар має розуміти, що таке антибактеріальний препарат, і що він діє на бактерії, а не на вірус COVID-19", — нагадав чиновник.

У чому небезпека неправильно призначених антибіотиків?

Як пояснив Дубров, в організмі людини живуть мільярди бактерій. Через приймання антибіотиків частина з них вмирає, але інша — пристосовується. Внаслідок цього кишкова паличка та паличка Фрідлендера стали взагалі не чутливим до таких препаратів.

"Чим більше людина приймає антибіотиків, тим більше резистентних штамів з’являється. І коли в людини дійсно виникає бактеріальне ускладнення під час іншого захворювання, при ослабленні імунітету, при потраплянні до лікувального закладу ризик смерті зростає у 2-4 рази", — зазначив експерт.

Як переконатись, що антибіотики дійсно потрібні?

Заступник міністра порадив спочатку робити дослідження, які дозволяють встановити причину хвороби, а вже потім вирішувати, чи треба приймати антибіотики.

"У більшості випадків потрібно робити аналіз крові. Це не стовідсоткова гарантія, але якщо ми бачимо підвищення рівня лейкоцитів та зміну деяких інших показників, це говорить про бактеріальну причину недуги", — пояснив Дубров.

Він додав, що також можна здати аналіз на прокальцитонін.

Чому важливо приймати антибіотики за інструкцією?

Чиновник підкреслив, що важливо дотримуватись дозування та необхідних часових проміжків між прийманням антибіотиків.

"Якщо препарат треба пити через кожні 8 годин, але ми пропустили одне приймання, що відбувається? Концентрація антибактеріального препарату в крові знижується. І тут бактерії – "ура", починають швидко розмножуватися, тому що концентрація їх не вбиває. Частина, може, гине, але інші швидко розмножуються — їм теж хочеться жити", — розповів Дубров.

Нагадаємо, директорка столичної приватної клініки Наталія Сливка розповіла, які препарати в Україні призначають після антибіотиків, хоча це не несе жодної користі.

Дослідження, проведене у Великій Британії та Ірландії, показало, що в лікарнях становить небезпеку для здоров’я дещо несподіване.