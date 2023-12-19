"Колоссальная проблема": почему принимать антибиотики может быть опасно, — Минздрав

Первый заместитель министра Сергей Дубров рассказал, как можно убедиться, что антибиотики действительно нужны. Он отметил, что важно соблюдать дозировку и регулярность приема.

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Украинцы злоупотребляют антибиотиками, не осознавая опасности этого. Деталями в интервью "Украинская правда. Жизнь" 18 декабря поделился первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

По его словам, понимания, когда можно и когда категорически нельзя принимать антибиотики, нет даже у некоторых врачей.

"При нарушении дозировки и нерегулярном применении антибактериальных препаратов бактерии могут становиться резистентными, то есть нечувствительными к антибиотикам. Мы с вами живем в то время, когда это уже колоссальная проблема", — объяснил Дубров.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что в Украине едва ли не худший уровень резистентности в Европе. Речь идет о нечувствительности бактерий к антибактериальным препаратам. Это связано именно с неправильным применением таких лекарств.

"Самый яркий пример, когда во время пандемии COVID-19 более чем в 90% случаев назначали антибиотики. Врач должен понимать, что такое антибактериальный препарат, и что он действует на бактерии, а не на вирус COVID-19", — напомнил чиновник.

В чем опасность неправильно назначенных антибиотиков?

Как объяснил Дубров, в организме человека живут миллиарды бактерий. Из-за приема антибиотиков часть из них умирает, но другая — приспосабливается. Вследствие этого кишечная палочка и палочка Фридлендера стали вообще не чувствительным к таким препаратам.

"Чем больше человек принимает антибиотиков, тем больше резистентных штаммов появляется. И когда у человека действительно возникает бактериальное осложнение во время другого заболевания, при ослаблении иммунитета, при попадании в лечебное учреждение риск смерти возрастает в 2-4 раза", — отметил эксперт.

Как убедиться, что антибиотики действительно нужны?

Заместитель министра посоветовал сначала делать исследования, которые позволяют установить причину болезни, а уже потом решать, надо ли принимать антибиотики.

"В большинстве случаев нужно делать анализ крови. Это не стопроцентная гарантия, но если мы видим повышение уровня лейкоцитов и изменение некоторых других показателей, это говорит о бактериальной причине болезни", — объяснил Дубров.

Он добавил, что также можно сдать анализ на прокальцитонин.

Почему важно принимать антибиотики по инструкции?

Чиновник подчеркнул, что важно соблюдать дозировку и необходимые временные промежутки между приемом антибиотиков.

"Если препарат надо пить через каждые 8 часов, но мы пропустили один прием, что происходит? Концентрация антибактериального препарата в крови снижается. И тут бактерии — "ура", начинают быстро размножаться, потому что концентрация их не убивает. Часть, может, погибает, но другие быстро размножаются — им тоже хочется жить", — рассказал Дубров.

Напомним, директор столичной частной клиники Наталья Сливка рассказала, какие препараты в Украине назначают после антибиотиков, хотя это не несет никакой пользы.

Исследование, проведенное в Великобритании и Ирландии, показало, что в больницах представляет опасность для здоровья кое-что неожиданное.