"Є винятки": лікарка назвала непотрібні препарати, які призначають після антибіотиків

За словами медика Наталії Сливки, лікарі в Україні призначають пацієнтам пробіотики після застосування антибіотиків, проте нещодавні дослідження засвідчили, що після прийому цих препаратів не спостерігалося жодних позитивних змін.

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Лікарка роз'яснила, що після курсу антибіотиків не слід призначати пробіотики, оскільки вони абсолютно марні і не приносять користі. Про це написала директор однієї з приватних клінік Києва Наталія Сливка на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, дуже часто лікарі в Україні призначають пацієнтам пробіотики після застосування антибіотиків, посилаючись на необхідність відновлення кишкової флори.

Наталя Сливка зазначила, що нещодавно було проведено масштабний метааналіз, який досліджував вплив прийому пробіотиків у поєднанні з антибіотиками.

Під час дослідження було порівняно дві групи пацієнтів: одній призначали антибіотики та пробіотики, а іншій тільки антибіотики. Результати показали, що у пацієнтів, які приймали пробіотики, не спостерігалося жодних значних позитивних змін у складі мікробіома.

"Мікрофлора відновлювалася сама через кілька тижнів. Сама, без зовнішньої допомоги. Пробіотики не здатні на постійну колонізацію шлунково-кишкового тракту, вони проходять транзитом кишківником, тим паче, вони не здатні відтворити основу функціональності мікробіоти та її генофонду — мікробіологічну різноманітність", — зазначила Сливка.

Лікарка наголосила, що цього процесу можна досягти тільки шляхом постійного поліпшення харчових звичок у бік більш здорового харчування.

Однак, є винятки, коли застосування пробіотиків може бути виправдане. Наприклад, для пацієнтів із клостридіальною інфекцією, тим, хто страждає від діареї після приймання антибіотиків, і для груп із підвищеним ризиком. Також існують штами пробіотиків, що успішно застосовуються під час хімієтерапії, які сприяють зниженню токсичних ускладнень завдяки певним ферментам.

Лікарка наголосила, що після приймання антибіотиків найважливішим є здорове і збалансоване харчування, і інші ліки не потрібні.

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