В Україні заборонили три медпрепарати після смерті дитини та дорослого в лікарні Дніпра

Держлікслужба заборонила використовувати препарати, які, ймовірно, призвели до побічних дій у міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини.

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Унаслідок трагічних подій, що мали місце в багатопрофільній клінічній лікарні імені М. Ф. Руднєва в місті Дніпро, в Україні ухвалили рішення про заборону трьох медичних препаратів, пов'язаних із випадками смерті дитини та дорослого через небажані побічні ефекти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві зазначили, що під час проведення операцій у лікарні Дніпра 11 пацієнтів, включно з 6 дітьми та 5 дорослими, зіткнулися із серйозною негативною реакцією організму на медичні препарати. На жаль, двоє з них — дитина і дорослий — не змогли вижити через важкі побічні наслідки.

"Наразі Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування кількох партій медичних препаратів, які ймовірно спричинили тяжкі побічні реакції під час проведення операцій. Йдеться про три найменування медпрепаратів", — ідеться в повідомленні.

При цьому назви препаратів не вказані.

Повідомляється також, що МОЗ сформувало комісію, що складається з експертів і фахівців, для ретельного аналізу подій, що відбулися. У межах цієї ініціативи також долучено представників Державної служби з контролю за якістю продукції та споживчих товарів.

Водночас лікарня імені М.Ф. Руднєва наразі призупинила проведення хірургічних операцій, доки не буде встановлено всі обставини і причини трагедії.

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Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що в Дніпрі після проведених хірургічних втручань в одній із лікарень міста пацієнти опинялися в реанімації у важкому стані.

12 серпня стало відомо, що в Дніпрі в лікарні помер 11-річний хлопчик, якому зробили операцію і ввели неякісний препарат.