Ввели неякісний препарат після операції: в лікарні Дніпра помер 11-річний хлопчик

Хлопчик був одним із пацієнтів, яким вводився один і той самий медпрепарат, і всі вони потім потрапили до реанімації.

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У Дніпрі у лікарні помер 11-річний хлопчик, якому зробили операцію і ввели неякісний препарат. За фактом смерті дитини прокуратура розпочала розслідування. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Медиків медзакладу звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям (ч. 2 ст. 140 КК України).

Слідоство встановило, що в одній з лікарень Дніпра були прооперовані 9 паціїнтів. З них 4 дорослих та 5 дітей віком від 3 до 17 років. Після операції у пацієнтів погіршився стан і вони потрапили до реанімації.

Дітей екстрено перевели до іншого медзакладу. За життя 11-річного хлопчика, який перебував у вкрай тяжкому стані медики боролися кілька днів. Вранці 12 серпня 2023 року дитина померла у реанімаційному відділенні.

"Встановлено, що пацієнтам вводився один препарат, номер партії наразі встановлено та лікарняній мережі області зупинено його використання. Зараз тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

Нагадаємо, що за інформацією з неофіційних джерел, йдеться про лікарню ім. Руднєва. Нібито саме там прооперовані пацієнти масово опинилися в реанімації в край тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що після ракетного удару по готелю у Запоріжжі медикам вдалося реанімувати людину, яку попередньо оголосили загиблою. Представники місцевої владиспочатку заявили про трьох загиблих.