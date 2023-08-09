Обстріл Запоріжжя: медики реанімували людину, яку вважали загиблою, – МВС (фото, відео)

Постраждали містяни, які в момент ракетного удару перебували на вулиці. У МВС вкотре наголосили, наскільки важливо не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги.

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Внаслідок ракетного удару російських військ у Запоріжжі загинули двоє, а не троє людей, як повідомляли раніше. Про це у Telegram повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Медикам вдалося провести реанімаційні заходи та врятувати одну особу. Спочатку представники місцевої влади озвучували інформацію щодо загибелі трьох громадян.

"Запоріжжя: загинуло 2 особи, поранено — 7", — повідомив голова відомства.

Рятувальники швидко ліквідували займання на території господарчої споруди. Поліцейські провели поквартирний обхід житлових будинків. Загиблих чи травмованих правоохоронці не зафіксували. Постраждали містяни, які в момент ракетного удару перебували на вулиці.

Клименко закликав відповідально ставитися до свого життя. У МВС вкотре наголосили, наскільки важливо не нехтувати правилами безпеки.

Обстріл Запоріжжя 9 серпня: Росія атакувала житловий квартал

Російські війська цілеспрямовано завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя 9 серпня. Окупанти зруйнували церкву та торговельні точки у Шевченківському районі.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що кількість загиблих зросла до трьох. Ще п'ятеро осіб постраждали.

Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки. Фахівці екстрених служб працюють над ліквідацією наслідків.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку на Запоріжжя новим ударом російських терористів. Керівник держави запевнив, що Росія за цей злочин відповідатиме.

Нагадаємо, 7 серпня Росія обстріляла Покровськ, що у Донецькій області. Внаслідок ракетних ударів загинули дев'ять осіб, ще 82 дістали поранення, зокрема двоє дітей. Окупанти вирішили застосувати по цивільному населенню ракети "Іскандер".