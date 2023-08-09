У Покровську завершилися рятувальні роботи: кількість загиблих зросла, — Зеленський (відео)

Унаслідок ракетних ударів загинули дев'ять осіб, ще 82 дістали поранення, зокрема двоє дітей. Вдруге окупанти здійснили пуск "Іскандера" в момент, коли в Покровську стартувала рятувальна операція.

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У вівторок, 8 серпня, у місті Покровськ Донецької області завершилися пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару Збройних сил Російської Федерації. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За даними голови держави, через російську ракетну атаку в Покровську загинули дев'ять осіб, ще 82 дістали поранення, зокрема двоє дітей.

"Обидва хлопці, один із них у важкому стані... Його звати Микита, всього 11 років дитині, учень 6-го класу школи", — повідомив президент.

Як зазначає Володимир Зеленський, 7 серпня ЗС РФ завдали по Покровську кілька ракетних ударів. Вдруге росіяни вдарили "Іскандером" у момент, коли вже почалася рятувальна операція.

"Таке свідоме рішення терористів — завдати більше болю, найбільшої шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії", — заявив Володимир Зеленський.

Президент України також відзначив учасників рятувальної операції, які найбільш активно проявили себе, допомагаючи людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин, поліцейські Олександр Чівенков та Володимир Нікулін, фельдшерка швидкої міста Мирноград Катерина Железняк та лікар-хірург Покровської лікарні Ігор Клімов.

Звернення Володимира Зеленського

У пресслужбі Покровської міської військової адміністрації 8 серпня повідомили, що в громаді пройшов день жалоби за загиблими від терору російських окупантів. У відомстві висловили подяку тим, хто надав допомогу нужденним.

"Рятувальники, медики, комунальники, фахівці ДСНС, поліція, благодійники, волонтери працювали не покладаючи рук, проявляючи силу духу та єдність", — зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Покровську 7 серпня загинув Андрій Омельченко, який обіймав посаду заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Донецькій області.

Крім того, у Покровську було поранено співробітника поліції Володимира, який став одним із героїв документального фільму "20 днів у Маріуполі". Він приїхав на місце удару російської ракети, щоб надати допомогу людям, однак потрапив під повторний обстріл.