Удар ЗС РФ по Покровську: поранено поліцейського з фільму "20 днів у Маріуполі" (фото)

Режисер Мстислав Чернов зазначив, що Володимир приїхав на місце удару російської ракети, щоб надати допомогу людям, однак потрапив під повторний обстріл.

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Під час обстрілу міста Покровськ Донецької області було поранено співробітника поліції Володимира, який став одним із героїв документального фільму "20 днів у Маріуполі". Про це написав режисер фільму Мстислав Чернов у Facebook 7 серпня.

Мстислав Чернов зазначив, що Володимир свого часу врятував його життя. Поліцейський допомагав рятувати людей у Маріуполі, ризикуючи собою.

За словами режисера, після того, як Володимиру вдалося покинути оточене місто, він продовжив служити в поліції Донецької області.

У день удару російських окупантів по Покровську поліцейський прибув на місце влучання російської ракети, щоб надати людям допомогу, однак потрапив під повторний ракетний удар.

"Тримайся, друже. Нам ще повертатися до Маріуполя", — написав Мстислав Чернов.

У Покровську поранено правоохоронців

Удар по Покровську: що відомо

ЗС РФ 7 серпня обстріляли місто Покровськ Донецької області, влучивши в багатоквартирний будинок. Верхні поверхи будівлі фактично знесло. Вилетіло майже все скло у квартирах.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок російського ракетного удару по Покровську загинули п'ятеро людей і ще 18 дістали поранення. Загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, а четверо рятувальників і вісім поліцейських були поранені.

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що Росія намагається залишити від Донбасу тільки розбите й обпалене каміння. Глава держави також заявив, що країна-агресор має відповісти за свої злочини.

Про що фільм "20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм воєнного кореспондента Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" показує події 20 днів після того, як російські військові напали на місто 24 лютого 2022 року.

У картині детально зафіксовані моменти бомбардування житлових будинків у місті, ракетний обстріл пологового будинку і життя людей в обложеному росіянами місті. Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на популярному фестивалі незалежного кіно Sundance