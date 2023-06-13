"Камера не забуде": вийшов трейлер документального фільму Чернова "20 днів у Маріуполі" (відео)

Режисер і журналісти, які працювали над документальним фільмом, стали авторами фотографій зі зруйнованого міста, які облетіли всю планету і шокували світову спільноту.

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У понеділок, 12 червня, на офіційному Youtube-каналі платформи розслідувальної журналістики Frontline вийшов трейлер документального фільму військового кореспондента Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Документальний фільм, над яким працювали спільно військовий кореспондент, фотограф та відеорежисер Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малоліткою та продюсером та журналісткою Василісою Степаненко, показує події 20 майбутніх днів після того, як російські військові напали на місто 24 лютого 2022 року.

Зокрема, у фільмі детально показано моменти бомбардування житлових будинків у місті, ракетний обстріл пологового будинку та життя людей в обложеному ворогом місті. Кореспондентові та фотографу довелося працювати під прикриттям під час зйомок у лікарні. Саме вони стали авторами тих жахливих кадрів зруйнованого міста, які облетіли весь світ. За твердженням самих авторів, їм хотілося б забути про побачений жах, проте камера зафіксувала це назавжди.

Автори фільму прибули до міста 24 лютого о 3:30 ранку та стали останніми журналістами, які змогли висвітлити початок знищення Росією українського міста.

Відомо, що наприкінці березня 2022 року журналісти разом з усім знятим матеріалом змогли виїхати з Маріуполя зеленим коридором.

Міжнародне визнання фільму "20 днів у Маріуполі"

Вперше фільм "20 днів у Маріуполі" показали у рамках конкурсної програми світового документального кіно одного з найбільших фестивалів незалежного кіно Sundance у січні 2023 року. Картину відзначили призом глядацьких симпатій.

У квітні документальний фільм про Маріуполь став одним з переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді (Огайо, США). Також цими днями документальний фільм про Маріуполь отримав дві нагороди фестивалю документального кіно з прав людини Docudays: Головний приз у конкурсі DOCU/УКРАЇНА та Приз глядацьких симпатій.

Відомо, що у травні 2023 року Мстислава Чернова, Євгена Малолітку та Василису Степаненко за сміливі репортажі з обложеного міста Маріуполь, які "підтвердили вбивство мирних жителів під час вторгнення Росії в Україну", нагородили Пулітцерівською премією "За служіння суспільству".

Захоплення та руйнування Маріуполя військами РФ

26 лютого 2022 року весь день надходили повідомлення про просування військової техніки РФ до Маріуполя. Щодня місто зазнавало масованих обстрілів з боку армії РФ.

До 10 березня міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Маріуполь Донецької області повністю заблокований російськими військами.

У середині квітня командир полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів про те, що завод "Азовсталь" у Маріуполі, який зазнають щоденних бомбардувань російських окупантів, практично повністю зруйнований, а під завалами залишається дуже багато людей.