"Камера не забудет": вышел трейлер документального фильма Чернова "20 дней в Мариуполе" (видео)

Режиссер и журналисты, которые работали над документальным фильмом, стали авторами облетевших всю планету и шокировавших мировое сообщество фотографий из разрушенного города.

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В понедельник, 12 июня на официальном Youtube-канале платформы расследовательской журналистики Frontline вышел трейлер документального фильма военного корреспондента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Документальный фильм, над которым работали совместно военный корреспондент, фотограф и видеорежиссер Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером и журналисткой Василисой Степаненко, показывает события 20 будущих дней после того, как российские военные напали на город 24 февраля 2022 года.

В частности, в фильме детально показаны моменты бомбардировки жилых домов в городе, ракетный обстрел роддома и жизнь людей в осажденном врагом городе. Корреспонденту и фотографу пришлось работать под прикрытием во время сьемок в больнице. Именно они стали авторами тех ужасающих кадров разрушенного города, которые облетели весь мир. По утверждению самих авторов, им хотелось бы забыть об увиденном кошмаре, однако камера зафиксировала это навсегда.

Авторы фильма прибыли в город 24 февраля в 3:30 утра и стали последними журналистами, которые смогли осветить начало уничтожение Россией украинского города.

Известно, что в конце марта 2022 года журналисты вместе со всем отснятым материалом смогли выехать из Мариуполя по зеленому коридору.

Международное признание фильма "20 дней в Мариуполе"

Впервые фильм "20 дней в Мариуполе" показали в рамках конкурсной программы мирового документального кино одного из величайших фестивалей независимого кино Sundance в январе 2023 года. Картину отметили призом зрительских симпатий.

В апреле документальный фильм о Мариуполе стал одним из победителей 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде (Огайо, США). Также на днях документальный фильм о Мариуполе получил две награды фестиваля документального кино о правах человека Docudays: Главный приз в конкурсе DOCU/УКРАИНА и Приз зрительских симпатий.

Известно, что в мае 2023 года Мстислава Чернова, Евгения Малолетку и Василису Степаненко за смелые репортажи из осажденного города Мариуполь, "подтвердившие убийство мирных жителей во время вторжения России в Украину" наградили Пулитцеровской премией "За служение обществу".

Захват и разрушение Мариуполя войсками РФ

26 февраля 2022 года весь день поступали сообщения о продвижении военной техники РФ к Мариуполю. Ежедневно город подвергался массированным обстрелам со стороны армии РФ.

К 10 марта министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Мариуполь Донецкой области полностью заблокирован российскими войсками.

В середине апреля командир полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал о том, что завод "Азовсталь" в Мариуполе, который подвергается ежедневным бомбардировкам российских оккупантов, практически полностью разрушен, а под завалами остается очень много людей.