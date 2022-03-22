Были там с начала войны: Мариуполь покинули последние журналисты

Корреспонденту и фотографу пришлось работать под прикрытием во время сьемок в больнице.

Последние два журналиста покинули осажденный оккупантами Мариуполь. Речь идет о видеожурналисте Associated Press Мстиславе Чернове и фотографе Евгении Малолетке.передает ZN.UA.

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Именно они являются авторами тех популярных кадров разгромленного города, которые облетели весь мир и вынудили другие страны срочно реагировать.

Люди увидели снимки из больниц Мариуполя, разбитые улицы города, бомбардировку захватчиками роддома и других объектов гражданской инфраструктуры благодаря работе Чернова и Малолетки.

"Мы вели репортаж внутри больницы, когда коридорами начали рыскать боевики. Хирурги дали нам белые халаты для маскировки", — рассказал Мстислав Чернов.

Также ему с коллегой пришлось отыскать и снять на камеру женщин, переживших бомбардировку роддома.

"Мы нашли их в госпитали на передовой, одни с младенцами, другие во время родов. Мы также узнали, что одна женщина потеряла ребенка, а затем и жизнь", — сообщил военный корреспондент.

Украинские военные и защитники Мариуполя приложили все усилия, чтобы эвакуировать последних журналистов. Это было крайне важно, ведь если бы их нашли российские военные, они бы вынудили признать на камеру, что все снятое — ложь.

Напомним, ВС РФ требовали от Украины сдать Мариуполь в обмен на открытие гуманитарных коридоров для населения. Но Киев не пошел условия РФ.

Также 20 марта сообщалось, что российские захватчики обстреляли Мариуполь силами четырех кораблей Военно-морского флота.