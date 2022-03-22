Були там від початку війни: Маріуполь залишили останні журналісти

Кореспондентові та фотографу довелося працювати під прикриттям під час зйомок у лікарні.

Останні два журналісти залишили обложений окупантами Маріуполь. Йдеться про відеожурналіста Associated Press Мстислава Чернова і фотографа Євгена Малолєтка.

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Саме вони є авторами тих популярних кадрів розгромленого міста, які облетіли весь світ та змусили інші країни терміново реагувати.

Люди побачили знімки з лікарень Маріуполя, розбиті вулиці міста, бомбардування загарбниками пологового будинку та інших об'єктів цивільної інфраструктури завдяки роботі Чернова та Малолєтки.

"Ми вели репортаж усередині лікарні, коли коридорами почали нишпорити бойовики. Хірурги дали нам білі халати для маскування", — розповів Мстислав Чернов.

Також йому з колегою довелося відшукати та зняти на камеру жінок, які пережили бомбардування пологового будинку.

"Ми знайшли їх у шпиталі на передовій, одні з немовлятами, інші під час пологів. Ми також дізналися, що одна жінка втратила дитину, а потім і життя", — повідомив військовий кореспондент.

Українські військові та захисники Маріуполя доклали всіх зусиль, щоб евакуювати останніх журналістів. Це було вкрай важливо, адже якби їх знайшли російські військові, вони змусили б визнати на камеру, що все зняте — брехня.

Нагадаємо, ЗС РФ вимагала від України здати Маріуполь в обмін на відкриття гуманітарних коридорів для населення. Але Київ не пішов на умови РФ.

Також 20 березня повідомлялося, що російські загарбники обстріляли Маріуполь силами чотирьох кораблів Військово-морського флоту.