Росія ставила ультиматум щодо здавання Маріуполя: обіцяли відкрити гумкоридори

Міноборони РФ вимагало, щоб українські військові склали зброю, у такому разі вони дали б можливість евакуювати людей, зокрема на територію своєї країни.

Міністерство оборони Росії ставило ультиматум меру міста Вадиму Бойченку зі здавання міста до 05:00 21 березня. Про це повідомляє РІА “Новини”.

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Вказується, що ЗС РФ вимагали здати Маріуполь в обмін на відкриття гуманітарних коридорів для населення. Українські військові мали здати зброю.

Міноборони РФ заявляло про готовність відкрити гумкоридори для евакуації населення як в РФ, так і в західному напрямі. Планувалося відкрити коридор із 10:00 (не вказавши за Київським чи Московським часом). Також із 10 години до 12-ї очікувалося, що українські захисники й "іноземні найманці" повинні були покинути місто, і здати зброю.

Після виконання вимог окупанти обіцяли пустити гуманітарний вантаж і дозволити евакуацію мирних жителів. Для цього вони запросили представників ОБСЄ, Міжнародний комітет Червоного хреста, а також ООН. Проте міжнародні організації не відреагували на російський лист.

У Міноборони вимагали капітуляції у мера міста, щоб "врятувати життя своїх громадян". Інакше на Україну чекає "міжнародний трибунал за військові злочини".

Ультиматум щодо здавання Маріуполя: у мерії та центральних органах влада відповіла на вимоги

Віцепрем'єр-міністриня і голова Міністерства тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жодного слова про здавання зброї бути не може.

"Ні про які здавання, здавання зброї і мови бути не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів — відкрийте просто коридор", — заявила міністриня у коментарі Українській правді.

Вона також додала, що в Маріуполі фіксуються випадки, коли РФ починає захоплювати людей і вивозити їх на свою територію. Зокрема, ЗС РФ забирають дітей із дитячих будинків. Вони планують забрати 350 дітей.

Україна повідомила ООН і Червоний хрест про маніпуляції РФ та взяття людей у полон.

Радник мера Петро Андрющенко у Facebook також відреагував на ультиматум РФ.

"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік росії. Дали часу до ранку сформулювати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповід готова заздалагіть. Х#й вам, а не Маріуполь", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, 20 березня російські війська обстріляли Маріуполь із бойових кораблів.

Водночас радник ОП Олексій Арестович заявив, що звільнити Маріуполь зараз неможливо через тяжку ситуацію в зоні ООС і віддаленість військ.