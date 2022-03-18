Звільнити Маріуполь зараз неможливо, — Арестович (відео)

Радник ОП пояснив, що на війні бувають оточення і що в нас половина території країни захоплена російською армією.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз про деблокаду Маріуполя заявляють або ті, хто не розуміє воєнної обстановки, або той, хто розуміє, але займається спекуляціями. Про це Арестович розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Арестовича, наразі підрозділи ЗСУ ведуть найважчі бої з переважними силами супротивника на північ від Волновахи, тому зараз про деблокаду Маріуполя не може бути й мови. Їм би самим там відбитися.

"Інші частини ЗСУ перебувають за 100-120 км від Маріуполя, — пояснив Арестович. — І навіть якщо вони прорвуться, пройти територію по голому степу не зможуть, оскільки стануть легкою мішенню авіації РФ. У районі Маріуполя збудовано дуже потужну ППО противника — і авіаційну, і наземну. Попередні спроби надати повітряну підтримку Маріуполю, м'яко кажучи, не мали успіху. Тому станом на сьогодні військового рішення щодо Маріуполя немає".

Наразі питання Маріуполя вирішується в дипломатичній площині, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Над проблемою Маріуполя працюють міжнародні організації, а для президента Зеленського Маріуполь питання номер один.

У ході переговорів вдалося домогтися того, щоб російські війська відкрили коридор на вихід і дали змогу городянам покинути місто, але не пустили гуманітарний конвой у саме місто. Наразі Маріуполь залишили вже 40 тис. людей.

"Війна — це двосторонній процес, і не завжди все залежить від нас... Військове рішення зараз неможливе", — сказав Арестович, додавши, що на політико-дипломатичній лінії щодня ведеться робота.

"Сили оборони Маріуполя — військові, Нацгвардія, Азов, поліція та інші, що там знаходяться, ведуть успішну оборону Маріуполя, наскільки це можливо. У світовій історії повно прикладів, коли збройні сили утримували оборону і в безнадійнішій ситуації, — пояснив радник ОП.

"Проблема Маріуполя не так військова, хоча вона теж є. Проблема Маріуполя — це геноцид мирних жителів", — пояснив Арестович те, як Міжнародний суд ООН кваліфікував те, що відбувається в місті, і також додав, що Маріуполь ми не здамо.

Так, на війні бувають оточення, так, на війні противник може зосередити сили і отримати приватний успіх. Так у нас пів території країни захоплено російською армією і керівництво країни працює, щоб вибити їх звідти", — пояснив військовий експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, мобілізації в РФ не буде, оскільки Путін боїться повторення 1917 року. Зазначається, що в РФ добре пам'ятають, що російського царя скинули якраз мобілізовані, яких збиралися відправити на фронт.