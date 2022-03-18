Освободить Мариуполь сейчас невозможно, — Арестович (видео)

Советник ОП объяснил, что на войне бывают окружения и что у нас половина территории страны захвачена российской армией.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас о деблокаде Мариуполя заявляют либо те, кто не понимают военной обстановки, либо те, кто понимают, но занимается спекуляциями. Об этом Арестович рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

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По словам Арестовича, сейчас подразделения ВСУ ведут тяжелейшие бои с превосходящими силами противника севернее Волновахи, поэтому сейчас о деблокаде Мариуполя не может быть и речи. Им бы самим там отбиться.

"Другие части ВСУ находятся за 100-120 км от Мариуполя, — объяснил Арестович. — И даже если они прорвутся, пройти территорию по голой степи не смогут, поскольку станут легкой мишенью авиации РФ. В районе Мариуполя построена очень мощная ПВО противника — и авиационная и наземная. Предыдущие попытки оказать воздушную поддержку Мариуполю, мягко говоря, не увенчались успехом. Поэтому по состоянию на сегодня военного решения по Мариуполю нет".

Сейчас вопрос Мариуполя решается в дипломатической плоскости, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Над проблемой Мариуполя работают международные организации, а для президента Зеленского Мариуполь — вопрос номер один.

В ходе переговоров удалось добиться того, чтобы российские войска открыли коридор на выход и дали возможность горожанам покинуть город, но не пустили гуманитарный конвой в сам город. Сейчас Мариуполь покинули уже 40 тыс. человек.

"Война — это двусторонний процесс, и не всегда все зависит от нас… Военное решение в настоящий момент невозможно", — сказал Арестович, добавив, что по политико-дипломатической линии ежедневно ведется работа.

"Силы обороны Мариуполя — военные, Нацгвардия, Азов, полиция и другие, которые там находятся, ведут успешную оборону Мариуполя, насколько это возможно. В мировой истории полно примеров, когда вооруженные силы удерживали оборону и в более безнадежной ситуации, — пояснил советник ОП.

"Проблема Мариуполя не столько военная, хотя она тоже есть. Проблема Мариуполя — это геноцид мирных жителей", — объяснил Арестович то, как Международный суд ООН квалифицировал происходящее в городе и также добавил, что Мариуполь мы не сдадим.

"Да, на войне бывают окружения, да, на войне противник может сосредоточить силы и получить частный успех. Так у нас полтерритории страны захвачено российской армией и руководство страны работает, чтобы выбить их оттуда. Да, на войне бывают окруженные города и гибель мирных жителей", — объяснил военный эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Алексея Арестовича, мобилизации в РФ не будет, так как Путин боится повторения 1917 года. Отмечается, что в РФ хорошо помнят, что российского царя свергли как раз мобилизованные, которых собирались отправить на фронт.