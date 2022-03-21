Россия ставила ультиматум по сдаче Мариуполе: обещали открыть гумкоридоры

Минобороны РФ требовало, чтобы украинские военные сложили оружие, в таком случае они бы дали возможность эвакуировать людей, в том числе на территорию своей страны.

Министерство обороны России ставило ультиматум мэру города Вадиму Бойченко по сдаче города до 5:00 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Указывается, что ВС РФ требовали сдать Мариуполь в обмен на открытие гуманитарных коридоров для населения. Украинские военные должны были сдать оружие.

Минобороны РФ заявляло о готовности открыть гумкоридоры для эвакуации населения как в РФ, так и в западном направлении. Планировалось открыть коридор с 10:00 (не указав по Киевскому или Московоскому времени). Также с 10 часов до 12 ожидалось, что украинские защитники и "иностранные наемники" должны были покинуть город, и сдать оружие.

После выполнения требований оккупанты обещали пустить гуманитарный груз и разрешить эвакуацию мирных жителей. Для этого они также пригласили представителей ОБСЕ, Международный комитет Красного креста, а также ООН. Однако международные организации не отреагировали на российское письмо.

В Минобороны потребовали капитуляции у мэра города, чтобы "спасти жизнь своих граждан". В противном случае Украину ждет "международный трибунал за военные преступления".

Ультиматум по сдаче Мариуполя: в мэрии и центральных органах власти ответили на требования

Вице-премьер-министр и глава Министерства временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что никой речи о сдаче оружия быть не может.

"Ни о каких сдачах, сдачи оружия и речи быть не может. Мы уже российскую сторону об этом уведомили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем — откройте просто коридор", — заявила министр в комментарии Украинской правде.

Она также добавила, что в Мариуполе фиксируются случаи, когда РФ начинает захватывать людей и вывозить их на свою территорию. В частности, ВС РФ забирают детей из детских домов. Они планируют увезти 350 детей.

Украина уведомила ООН и Красный крест о манипуляциях РФ и взятии людей в плен.

Советник мэра Петр Андрющенко в Facebook также отреагировал на ультиматум РФ.

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали времени до утра сформулировать ответ. Зачем так долго ждать, если ответ готов заранее. Х*й вам, а не Мариуполь", — написал Андрющенко.

Напомним, 20 марта российские войска обстреляли Мариуполь из боевых кораблей.

Вместе с тем советник ОП Алексей Арестович заявил, что освободить Мариуполь сейчас невозможно из-за тяжелой ситуации в зоне ООС и отдаленности войск.