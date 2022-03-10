Мариуполь полностью заблокирован, из города не смогли эвакуировать людей, — Верещук

По словам министра, в направлении города продолжаются бои. В частности – в районе города Орехов и села Пологи. Гуманитарный груз не могут доставить четвертый день

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Мариуполь Донецкой области полностью заблокирован российскими войсками. По ее словам, из города не удалось эвакуировать людей, а также не смогла въехать гуманитарная помощь. Груз вернулся в Запорожье. Об этом политик заявила в телемарафоне украинских каналов.

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В направлении города продолжаются бои между городом Орехово и селом Пологи Запорожской области. По словам Верещук, это уже четвертый день, когда в Мариуполь не удается доставить необходимые продукты для украинских граждан.

"Там сейчас идут бои между городом Орехов и селом Пологи, наш гуманитарный груз снова вернулся в Запорожье, это уже четвертый день, когда мы не можем довезти воду, необходимые лекарства и продукты", — сказала министр.

По данным Ирины Верещук, дела идут лучше на Киевском направлении — Буча, Ирпень, Гостомель. Там пока что есть возможность эвакуировать местных жителей, но ситуация очень нестабильная. Поэтому она призвала всех людей эвакуироваться из места активных боевых действий, как только у них будет такая возможность.

"Если есть возможность, вы получили уведомление о предполагаемой эвакуации – не медлите, выходите, и если есть такая возможность – эвакуируйтесь", — призвала Верещук.

Кроме того, министр обвинила Россию в систематическом нарушении договоренностей о гуманитарных коридорах. По ее словам, российские военные обыскивают и насилуют людей, обстреливают их во время начала эвакуации.

"Все указывает на то, что это те преступления, которые будут подпадать под военные преступления над цивильными людьми", — подытожила Ирина Верещук.

Напомним, 9 марта глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что за день удалось эвакуировать 40 тысяч людей из горячих точек. Однако планировалось, что таких людей будет 100 тысяч. По его словам, самые проблемные точки для вывоза людей наблюдаются в Мариуполе, Харькове и Киевской области.

Ранее, российские военные сорвали эвакуацию мирных жителей их села Стоянка под Киевом. Они заблокировали десятки автобусов с людьми и не дали проехать колоне автобусов выехать.